Gümüşhane Valiliği, 'merdivenler yürüyenler için' dedi

Gümüşhane Üniversitesi'nde okuyan ve Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, okullarına 550 merdiven inerek ulaşıyor. Yurda dönüşte ise 550 merdiven çıkıyor.

Bu habere gün içerisinde gelen tepkilerin ardından Gümüşhane Valiliği, bir açıklama yaptı.

Gümüşhane'de öğrenciler için yamaca yurt yapıldı VİDEO

"YÜRÜMEK İSTEYENLER KULLANIYOR"

Valilik açıklamasında, Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu’nun 2013 yılı Kasım ayında 800 öğrenci kapasitesi ile öğrencilerin hizmetine açıldığı hatırlatılarak, “Yurda ulaşımı sağlayan asfalt yol mevcut olup ulaşım, belediye ve özel halk otobüsleri tarafından sağlanmaktadır. Bahse konu merdivenler; öğrencilerin talebi üzerine, Gümüşhane Belediyesi tarafından yaptırılmış olup, okula yürüyerek gidip gelmek isteyen öğrenciler tarafından kullanılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleri kullanıldı.