Gümüşhane yaylalarındaki kaçak yapılara geçit yok

Gümüşhane, toplam 430 yaylasıyla Karadeniz’de ve Türkiye’de en fazla yaylaya sahip olan şehirlerden birisi.

Son yıllarda yaylalarda kaçak yapılaşmanın artması üzerine valilik harekete geçti.

Önümüzdeki günlerde de devam edecek olan çalışmayla denetimler sırasında, şikayet üzerine belirlenen binalar yıkılacak ve yeni kaçak yapılar yapılmasının önüne geçilmiş olacak.

YAYLALARDA MEVZUATA AYKIRI YAPILAŞMA

Geçtiğimiz hafta Vali Kamuran Taşbilek’in imzasıyla yayımlanan ‘Yaylalarda mevzuata aykırı yapılaşma’ konulu Valilik Genel Emri doğrultusunda yeni ev yapılmak için açılan yerler ile yeni yapıldığı için henüz tamamlanmamış binaların yıkımına başlandı.





SU BASMA SEVİYESİNDEKİ EV TEMELLERİ YIKILDI

Valilik Genel Emri’nin ardından, birçok kurumun uzmanlarının yer aldığı komisyon çalışmalarına başlarken, ilk olarak merkeze bağlı Çorak köyü sınırlarındaki Taşköprü yaylası ve civar yaylalara Jandarma ekipleri eşliğinde ulaşan iş makinesi kaçak bina yapılması için açılan çukurları doldurdu, su basma seviyesindeki ev temellerini yıktı.





"İZİNSİZ YAPILAŞMAYA KESİNLİKLE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Taşköprü ve Eğrisu yaylasında birkaç saat içerisinde 15 adet ev yapılmak için açılmış çukuru doldurup, 4 adet yeni bina yapımı için beton temeli atılan yapıları yıktıklarını kaydeden komisyon üyesi Mustafa Odabaşı, “İlgili kanunlar çerçevesine Valiliğimiz tarafından 20 Haziran tarihinde yayımlanan genel emirin ardından oluşturulan tespit ve yıkım ekibi olarak Çorak köyüne geldik. Su basman ve temel seviyesinde olan yapılar ile yapım için açılan çukurların kapatılmasını sağladık. Bundan sonra da meralarda izinsiz yapılaşmaya kesinlikle müsaade etmeyeceğiz” dedi.





EMRE UYMAYANLARA HUKUKİ İŞLEM UYGULANACAK

Mera, yaylak ve kışlaklarda mevzuata aykırı yapılaşmaya müsaade edilmemesine yönelik her türlü tedbirler alınırken, Valilik Genel Emrine uymayanlar hakkında hukuki süreçler başlatılacak, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince işlem yapılacak ve ayrıca görevini kötüye kullanan muhtarlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yasal işlem yapılacak.



