taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7929
Euro
6.5962
Altın
1409.5
Borsa
96485.32
Gram Altın
262.574

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak yapılara geçit yok

Valilik, yaylalardaki yapılaşmayı önlemek için kaçak binaları yıkmaya başladı.

İHA | 29.06.2019 - 13:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Gümüşhane yaylalarındaki kaçak yapılara geçit yok

Gümüşhane, toplam 430 yaylasıyla Karadeniz’de ve Türkiye’de en fazla yaylaya sahip olan şehirlerden birisi.

Son yıllarda yaylalarda kaçak yapılaşmanın artması üzerine valilik harekete geçti.

Önümüzdeki günlerde de devam edecek olan çalışmayla denetimler sırasında, şikayet üzerine belirlenen binalar yıkılacak ve yeni kaçak yapılar yapılmasının önüne geçilmiş olacak.

YAYLALARDA MEVZUATA AYKIRI YAPILAŞMA

Geçtiğimiz hafta Vali Kamuran Taşbilek’in imzasıyla yayımlanan ‘Yaylalarda mevzuata aykırı yapılaşma’ konulu Valilik Genel Emri doğrultusunda yeni ev yapılmak için açılan yerler ile yeni yapıldığı için henüz tamamlanmamış binaların yıkımına başlandı.

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak yapılara geçit yok

SU BASMA SEVİYESİNDEKİ EV TEMELLERİ YIKILDI

Valilik Genel Emri’nin ardından, birçok kurumun uzmanlarının yer aldığı komisyon çalışmalarına başlarken, ilk olarak merkeze bağlı Çorak köyü sınırlarındaki Taşköprü yaylası ve civar yaylalara Jandarma ekipleri eşliğinde ulaşan iş makinesi kaçak bina yapılması için açılan çukurları doldurdu, su basma seviyesindeki ev temellerini yıktı.

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak yapılara geçit yok

"İZİNSİZ YAPILAŞMAYA KESİNLİKLE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Taşköprü ve Eğrisu yaylasında birkaç saat içerisinde 15 adet ev yapılmak için açılmış çukuru doldurup, 4 adet yeni bina yapımı için beton temeli atılan yapıları yıktıklarını kaydeden komisyon üyesi Mustafa Odabaşı, “İlgili kanunlar çerçevesine Valiliğimiz tarafından 20 Haziran tarihinde yayımlanan genel emirin ardından oluşturulan tespit ve yıkım ekibi olarak Çorak köyüne geldik. Su basman ve temel seviyesinde olan yapılar ile yapım için açılan çukurların kapatılmasını sağladık. Bundan sonra da meralarda izinsiz yapılaşmaya kesinlikle müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak yapılara geçit yok

EMRE UYMAYANLARA HUKUKİ İŞLEM UYGULANACAK

Mera, yaylak ve kışlaklarda mevzuata aykırı yapılaşmaya müsaade edilmemesine yönelik her türlü tedbirler alınırken, Valilik Genel Emrine uymayanlar hakkında hukuki süreçler başlatılacak, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince işlem yapılacak ve ayrıca görevini kötüye kullanan muhtarlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yasal işlem yapılacak.

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak yapılara geçit yok

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak yapılara geçit yok

Gümüşhane yaylalarındaki kaçak yapılara geçit yok

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, G20 zirvesinde buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, G20 zirvesinde buluştu

258
Libya'da Hafter'den Türkiye'ye tehdit dolu açıklama

Libya'da Hafter'den Türkiye'ye tehdit dolu açıklama

417
Kredi kartı faizleri indirildi

Kredi kartı faizleri indirildi

92
Yüksek İstişare Kurulu üyeleri kendilerine zam yaptı

Yüksek İstişare Kurulu üyeleri kendilerine zam yaptı

699
Ekrem İmamoğlu’nu istemeyen İSPARK müdürü istifa etti

Ekrem İmamoğlu’nu istemeyen İSPARK müdürü istifa etti

395
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, G20 zirvesinde buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, G20 zirvesinde buluştu

56
Güney Kıbrıs'taki Maraş eyleminde Türklere linç girişimi

Güney Kıbrıs'taki Maraş eyleminde Türklere linç girişimi

147
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir