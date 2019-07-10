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Gümüşhane'de 138 kişi içme suyundan zehirlendi

Halsizlik, sancı, ağrı, bulantı, istifra, ishal, baş ağrısı ve terleme şikayetiyle Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne başvuran hastalardan sadece birinin tedavisi devam ediyor.

DHA | 10.07.2019 - 09:00..
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Gümüşhane merkeze bağlı Dibekli köyünde 3 günde 138 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Köyün su kaynağında yapılan incelemede suda koliform bakteri tespit edildi.

Gümüşhane Valiliği de Dibekli köyünde yaşanan zehirlenme vakası ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

SONDAJ SUYU KESİLDİ

İki kaynaktan beslenen şebeke suyunun ikinci kaynağı olan sondaj kuyusundan alınan numune örneklerinde yüksek oranda 'ecoli' ve 'koliform bakteri'ye rastlanıldığı belirtilerek, sondaj kuyu suyunun kesilerek devre dışı bırakıldığı ifade edildi.

1 HASTANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastaneye başvuran 138 kişiden, sadece 1 hastanın tedavisine devam edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diğer kaynak ana su deposuna verilerek süper klorlamaya tabi tutuldu ve daha sonra otomatik klorlama cihazı devreye sokuldu. Aynı zamanda özel idare ekiplerince sondaj kuyusunun kirlenme sebebi tespit edildi, temizleme çalışmalarına başlandı. Beraberinde diğer su kaynağının kaptaj temizliği ve güvenliği çalışmalarına devam edildi. Ayrıca köy çeşmelerinden içilebilir olanlar ile şebeke suyunun kaynatılıp soğutularak kullanılması hususunda halkın bilgilendirilmesi sağlandı. Hastanemize başvuran toplam hasta sayısı 138 olup, bunların bir kişisi yatarak tedaviye alındı, diğer hastaların tedavileri ayaktan düzenlenerek taburcu edilmesi sağlandı"

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