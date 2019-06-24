Gümüşhane’de 2 ayrı trafik kazası

Gümüşhane’de gün içerisinde birkaç saat farkla aynı bölgede 2 trafik kazası meydana geldi.

İlk kaza, Gümüşhane’den Bayburt istikametine giden Orhanettin Nalçaoğlu’nun kullandığı kamyonet Tekke köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarpmasının ardından yolun alt tarafında bulunan bahçeye düştü. Kazada sürücü Nalçaoğlu ile araçta bulunan yolcular Yusuf Yılmaz ve Cahit Çolak yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARDINDAN 2. KAZA

Bu kazadan birkaç saat sonra aynı bölgede diğer kazada ise Bayburt’tan Gümüşhane istikametine giden Şemsettin Küçük yönetimindeki otomobil Tekke köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Takla atan araçta bulunan ve hafif yaralanan sürücü Küçük, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Küçük’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



