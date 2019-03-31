Gümüşhane'de AK Parti kazandı

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ercan Çimen 8 bin 77, MHP adayı Sabri Varan 4 bin 933 oy aldı.

ERCAN ÇİMEN KİMDİR

Ercan Çimen, 1966'da Gümüşhane'de doğdu. Çimen ilk ve ortaöğretimini aynı ilde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu.

Siyasi hayatına Doğru Yol Partisi'nden Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevleri ile başlayan Çimen, 2009 yerel seçimlerinde AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı olarak seçimlere girdi. Hizmetlerine devam etmek isteyen Çimen, 15 Şubat 2011'de AK Parti Gümüşhane İl Başkanı oldu.

26 Kasım 2013 tarihine kadar AK Parti Gümüşhane İl Başkanı olarak görevini yürüten Çimen, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde Gümüşhane Belediye Başkanlığına seçildi. Çimen, evli ve iki çocuk babasıdır.

Gümüşhane'de AK Parti adayı Ercan Çimen kazandı VİDEO