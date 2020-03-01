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Gümüşhane'de dağ geçidinde araç takla attı: 3 yaralı

Gümüşhane'de buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İHA | 01.03.2020 - 04:23..
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Kelkit’ten Gümüşhane’ye gitmek üzere yola çıkan Fuat Keskin (25) yönetimindeki 29 AAF 007 plakalı otomobil 2 bin 20 metre rakımlı Pekün dağı geçidinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Aracın takla atması sonucu, sürücü Keskin ile araçta bulunan Hatice Kaplan ve Gonca Kartal yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gümüşhane'de dağ geçidinde araç takla attı: 3 yaralı

Gümüşhane'de dağ geçidinde araç takla attı: 3 yaralı

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