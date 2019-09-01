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Gümüşhane'de dolandırıcı hem hayvanları hem aracı çaldı

Torul ilçesinde hayvancılık yapacağını belirterek herkesin güvenini kazanan C.E., hayvancılardan topladığı küçük ve büyükbaş hayvanları ve bir otomobili çalarak bir gecede kayıplara karıştı.

İHA | 01.09.2019 - 10:17..
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Kurban Bayramı öncesinde Gümüşhane'nin Torul ilçesine gelen C.E., ailesiyle birlikte buraya yerleşti. İlçede sık sık hayvan üreticileriyle görüşen ve hayvancılık yapacağını belirten C.E., kısa sürede üreticilerin güvenini sağladı.

Gümüşhane'de dolandırıcı hem hayvanları hem aracı çaldı

BİR GECEDE DOLANDIRIP KAÇTI

Kurban pazarının kurulmasından itibaren 10’dan fazla üreticiden hayvanları alarak kiraladığı mandıraya dolduran C.E., bir gecede çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanla birlikte sırra kadem bastı. Paralarını ödemediği üreticilerin telefonlarını da engelleyen C.E., bir üreticinin de aracını alıp gitti.

Plakası güvenlik güçlerine verilen araç Şanlıurfa’da bir sokakta park halinde bulunarak yediemine çekildi.

Olayın mağdurlarından olan ve dolandırıcıya 10 büyükbaş, 30 küçükbaş hayvanının yanında yeni aldığı aracını da kaptıran Şenol Ayvaz, Aksüt köyünde hayvancılıkla uğraştığını, son yıllarda bu işi yapmaya başladığını belirterek, “Bu yıl kurbana getirdiğim pazarda hayvanlarımı çarptırdım. Benim 10 büyükbaş, 30 küçükbaş hayvanımı çarptı. Ben Urfalıyım diyerek geldi burada oturdu, 3-4 aydır burada alışveriş yapıyordu. Sonra burada ne kadar mal varsa topladı kaçtı gitti. Ben mağdurum. Beni bitirdi. 70-80 bin lira param gitti. Borçlarımı ödeyemiyorum. Ben battım, artık huzura çıkamıyorum. Bu konuda yetkililerden paramızı ve hayvanlarımızı kurtarmak için yardım istiyoruz.” dedi.

Gümüşhane'de dolandırıcı hem hayvanları hem aracı çaldı

HEM ARACI HEM HAYVANLARI ÇALDI

Dolandırıcı şahsın parasını Kurban Bayramı’nda ödemek kaydıyla aldığı aracını da satın almak için pazarlık yaptığını ve onun da parasını ödemeden götürdüğünü dile getiren Ayvaz, “Aracım için pazarlık yaptık. Ben de aracı bir arkadaşımdan almış ve parasını bu Kurban Bayramı’nda ödeyeceğimi demiştim. O adam benden aracımı ve hayvanlarımı alarak buradan gecenin bir yarısı kaçtı gitti. Aracın devrini yapmadığım için mal sahibi çalıntı ihbarı yaptı. Araç Şanlıurfa’da yediemine çekildi.” diye konuştu.

Gümüşhane'de dolandırıcı hem hayvanları hem aracı çaldı

GECENİN BİR YARISI KAÇTI

Kendisiyle birlikte sadece Torul ilçesinde dolandırılan 10’dan fazla üretici olduğunu ifade eden Ayvaz, “Dolandırıldık, hayatımız kaydı. Hayvanları Kurban Bayramı’ndan 3 gün önce topladı. Sürekli 'şu gün ödeyeceğim, bugün ödeyeceğim' dedi. Milletin parasını ödemeden gecenin bir yarısında kaçtı gitti. Telefonla kendisine bir kez ulaştık, ondan sonra da engel koydu arayamıyoruz. Geçtiğimiz Cuma günü de tüm telefonlarımıza engel koydu. Daha telefonuna ulaşamıyoruz.” şeklinde konuştu.

Gümüşhane'de dolandırıcı hem hayvanları hem aracı çaldı

(Dolandırıcının görüntüsü)

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