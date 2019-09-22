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Gümüşhane'de eşsiz kar manzarası

Limni Gölü Tabiat Parkı'nda güneş beyaz örtünün üzerine doğdu, manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İHA | 22.09.2019 - 09:59..
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Dün, gün boyu şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bu gece Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarındaki Limni Gölü Tabiat Parkında da gerçekleşti.

MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Limni Gölü Tabiat Parkı çalışanlarından Mustafa Açıkel, mevsimin ilk kar yağışının ardından Limni Gölünün eşsiz manzaraya büründüğünü söyledi. Sis denizi arasında adeta nazar boncuğu gibi ortada duran Limni Gölünde güne karla uyandıklarını ve mevsimin ilk kar yağışının gerçekleştiğini belirten Açıkel “Sabah kalktığımızda her taraf bembeyazdı. Kış geliyor artık. Misafirlerimizi kış güzelliklerini görmek için buraya davet ediyoruz. Bu yıl biraz erken kar yağışı oldu. Bu yıl kış erken gelecek galiba buralara. Ağaçların ve çatıların üzeri bembeyaz oldu. Bundan sonra daha fazla yağacaktır” dedi.

 

Gümüşhane'de eşsiz kar manzarası

Gümüşhane'de eşsiz kar manzarası

Gümüşhane'de eşsiz kar manzarası

 

Gümüşhane'de eşsiz kar manzarası

Gümüşhane'de eşsiz kar manzarası

Gümüşhane'de eşsiz kar manzarası

Gümüşhane'de eşsiz kar manzarası

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