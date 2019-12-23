taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.938
Euro
6.5827
Altın
1478.17
Borsa
111176.75
Gram Altın
282.213
Bitcoin
43858.35

Gümüşhane'de hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı

Gümüşhane'de hafif ticari araç ile yolcu minibüsü çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA | 23.12.2019 - 01:23..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Gümüşhane-Trabzon kara yolu Övündü Köyü yol ayrımında, Recep Gündüz yönetimindeki 29 DH 144 plaka hafif ticari araç aynı istikamette ilerleyen ve Torul-Gümüşhane arası yolcu taşımacılığı yapan Köksal Özel'in kullandığı 29 M 1228 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

Gümüşhane'de hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Köksal Gündüz ile minibüste bulunan yolculardan Cemile Parlak hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gümüşhane'de hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gümüşhane'de hafif ticari ile minibüs çarpıştı

Gümüşhane'de hafif ticari ile minibüs çarpıştı

0
İDO VE BUDO'da seferler iptal edildi

İDO VE BUDO'da seferler iptal edildi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir