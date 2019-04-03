Çatal kuyruğuyla hemen tanınan iri ve koyu renkli bir yırtıcı kuş olan Kara Çaylak, Güneybatı Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Kuzey Sibirya’dan Pasifik kıyılarına ve Avusturalya’nın güneyinden Afrika’nın güney kıyılarına uzanan yaşam alanıyla dünyada en fazla popülasyona sahip bir kuş olarak biliniyor.

Gümüşhane'de ilk kez görülen Kara Çaylaklar

Gümüşhane'de ilk kez görülen Kara Çaylaklar

HEM AVCI HEM DE LEŞ YİYİCİ

Oldukça fırsatçı bir yırtıcı olan Kara Çaylaklar hem avcı hem de leş yiyici olması nedeniyle yakaladığı ve bulduğu herşeyi yiyebiliyor.

Gümüşhane’de de ArzularKabaköy beldesi Osmangazi Mahallesinde dere kenarındaki kavak ağaçları ile henüz yaprak açmamış ağaçların üzerine konan yüzlerce Kara Çaylak vatandaşların da dikkatini çekti.

İLK KEZ GÜMÜŞHANE'DE GÖRÜNTÜLENDİLER

Bugüne kadar göç sırasında Gümüşhane’de hiç görüntülenmeyen Kara Çaylaklar’ın oldukça ürkek hayvanlar olduğunu kaydeden yöre sakinlerinden 80 yaşındaki Ferhat Tanış, “Sayıları çok fazla. Bugün biraz daha yüksekten uçuyorlar. Bütün ağaçları doldurdular, dallar yerlere eğildi. Toplanınca ağaçlar siyah renge bürünüyor. Oradan çöpe gidiyorlar. Yere hiç inmiyorlar” dedi.

"KARGALAR YANLARINA YANAŞAMIYOR"

Daha önce bölgede böyle kalabalık bir sürü görmediğini kaydeden Tanış, “Kuşların cinsinin ne olduğunu da bilmiyorum. Bir iki tanesi havalanınca diğerleri de hep ardından kalkıyor. Diğer siyah kargalar bunlara yaklaşamıyorlar” diye konuştu.

GÖÇ YOLLARI AFRİKA, ORTADOĞU VE HİNDİSTAN'A UZANIYOR

Sonbaharda Afrika, Ortadoğu ülkeleri ve Hindistan’a kadar geniş bir alanda kışlayan Kara Çaylaklar’ın Türkiye’de şu ana kadar Gaziantep ve Denizli’de kışlama kaydı mevcut olduğu öğrenilirken, hem ArzularKabaköy Beldesi hem de il merkezinin yüksek kesimlerindeki vahşi katı atık tesislerine yakın bölgeye konan kuşların birkaç gün içerisinde tekrar göç yolculuğuna devam etmesi bekleniyor.

SÜRÜ, SÜREKLİ KONTROL EDİLİYOR

Kara Çaylaklar’ın Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da sürekli kontrol edilip izlendiği öğrenildi.