Gümüşhane'de kaçak yapı yıkımında arbede çıktı

Suriye'nin Afrin kent merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

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Deniz Türüç, Fenerbahçe'ye yakın

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Deniz Türüç, "3 büyük takımda da oynarım" dedi. Deniz için en ciddi teklif sarı-lacivertli ekipten geldi.