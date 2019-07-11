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Gümüşhane'de kaçak yapı yıkımında arbede çıktı

Yaylada kaçak yapıların yıkımı devam ederken, görevliler ile yıkım karşıtı vatandaşlar kavgaya tutuştu. Kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

DHA | 11.07.2019 - 10:45..
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Gümüşhane'de kaçak yapı yıkımında arbede çıktı

Gümüşhane Özel İdaresi ekipleri, yaylalardaki kaçak yapıların yıkımını sürdürüyor.

Yağmurdere köyü Lenda Yaylasına çıkan ekipler, kaçak yapıları iş makinesi ile yıkmak istedi.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı yaylada yapıları yıktırmak istemeyen yaylacılar ile görevliler arasında tartışma çıktı.

Yıkıma engel olmak isteyenler, iş makinelerine taş atmaya başladı.

Gümüşhane'de kaçak yapı yıkımında arbede çıktı VİDEO

MAKİNELERİ TAŞLADILAR, 2 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Uyarılara rağmen dağılmayan yaylacılara, jandarma müdahale etti. Çıkan arbedede, 5 kişi gözaltına alınırken, atılan taşların isabet ettiği İl Özel İdaresi'ne ait 2 araçta hasar oluştu.

Yaylacıların uzaklaştırılması ile ekipler, kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi.

Gümüşhane'de kaçak yapı yıkımında arbede çıktı

YAKLAŞIK 100 KAÇAK YAPI YIKILDI

Gümüşhane Özel İdaresi ekipleri, merkezdeki  Eğrisu, Konaklı, Sarıtaş, Sıçanyurdu, Kürtderesi, Çatalpınar, Yağmurdere ve Dumanlı yaylalarında kaçak yapılara yönelik bir haftadır çalışma yürütüyor.

Ekipler, yaylalarda 100 dolayında kaçak yapıyı yıktı. Yıkım işlemleri, oluşturulan komisyon gözetiminde süreceği belirtildi.

Gümüşhane'de kaçak yapı yıkımında arbede çıktı

Gümüşhane'de kaçak yapı yıkımında arbede çıktı

Gümüşhane'de kaçak yapı yıkımında arbede çıktı

Gümüşhane'de kaçak yapı yıkımında arbede çıktı

Gümüşhane'de kaçak yapı yıkımında arbede çıktı

Gümüşhane'de kaçak yapı yıkımında arbede çıktı

Gümüşhane'de kaçak yapı yıkımında arbede çıktı

Gümüşhane'de kaçak yapı yıkımında arbede çıktı

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