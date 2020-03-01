Gümüşhane'de kaza yapan aracın sürücüsü bulunamadı

Gümüşhane-Trabzon kara yolu üzerinde Canca Mahallesi Yeni Şehir Stadyumu yakınlarında gerçekleşen kazada Gümüşhane istikametine ilerlediği değerlendirilen 29 AF 974 plakalı otomobil ters döndükten sonra dağ yamacına çarparak yeniden tekerleklerinin üzerine düştü.

EKİPLER ARAÇ SAHİBİNİN GELMESİNİ BEKLEDİ

Akşam saatlerinde gerçekleşen kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden emniyet görevlileri aracın içinde ve çevresinde kimseyi göremedi. Hastaneye de bilgi verilmesine rağmen yaralı gelmediğini öğrenen emniyet görevlileri bir süre araç sahibinin gelmesini bekledi.

ARAÇTAKİ GAZ AKIŞI İPTAL EDİLDİ

Kazanın ardından gaz kokusu alan ekipler yoldaki trafik akışını keserek Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye görevlileri aracın aküsünü kesip gaz akışını iptal etti. Kazanın ardından sürücüsüne ulaşılamayan otomobil çekici marifetiyle yoldan kaldırıldı.