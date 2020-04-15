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Gümüşhane'de, korona nedeniyle ahşap karavanda kalıyor

Koronavirüs nedeniyle ailesiyle beraber yaylada yaşayamaya başlayan şahıs, enerji sistemiyle elektriğini üretebilen ahşap karavan inşa ettirdi.

DHA |
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Gümüşhane'de, korona nedeniyle ahşap karavanda kalıyor

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından vatandaşlar evlerinde kalarak önlemler alırken, bazı kişiler de yaşadıkları yerden uzaklaşarak doğayla iç içe bir hayat sürmek istiyor.

YAYLADA AHŞAP KARAVANDA KALIYOR

Gümüşhane'de özel sektörde çalışan ve bir ay izin alan Coşkun, koronavirüs salgını nedeniyle, köyden uzaklaşıp eşi ve çocuğu ile çıktığı deniz seviyesinden 2 bin 100 metre yükseklikteki Aybolos Yaylası'nda yaşamaya başladı.

Emre Coşkun, doğada vakit geçirmek için 2.5 yıl önce 18 metrekare genişliğinde, 6 kişinin konaklayabileceği güneş enerji sistemiyle elektriğini üretebilen ahşap karavan inşa ettirdi.

Gümüşhane'de, korona nedeniyle ahşap karavanda kalıyor

"ORMANIN İÇERİSİNDE KENDİMİZİ İZOLE EDECEĞİZ"

Koronavirüs salgınından korunmak için ailesi ile karavanla yaylaya çıktığını belirten Emre Coşkun, "Özel bir maden şirketinde çalışıyorum. Koronavirüsten dolayı bize bir ay izin verdiler. Ben de geldim, son eksiklerimi tamamlayıp karavanla yaylaya çıktım. Çocuğumuz var hiçbir yere çıkamıyoruz. Ama burada ormanın içerisinde kendimizi daha iyi izole edeceğiz." dedi.

Gümüşhane'de, korona nedeniyle ahşap karavanda kalıyor

"DOĞAYI SEVİYORUM, BURADA KALACAĞIM"

Karavanda soba yakarak ısındığını belirten Coşkun, "Çevrede kurumuş dalları toplayıp yakacak için kullanıyorum. Banyo, tuvalet, mutfak ve yatak gibi yerleri her şeyi düşünerek tasarladık. Elektrik ihtiyacını kurduğumuz güneş enerjisi sistemiyle karşılıyorum. Alt kısmına makaslar yerleştirdim. O nedenle yüksek eğimli arazilere de çıkabiliyor. Bu imkanların hiçbiri sokakta yok. Doğayı seviyorum ve burada kalacağım." dedi.

Gümüşhane'de, korona nedeniyle ahşap karavanda kalıyor

Gümüşhane'de, korona nedeniyle ahşap karavanda kalıyor

Gümüşhane'de, korona nedeniyle ahşap karavanda kalıyor

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