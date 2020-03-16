Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde, Ankara'dan Bayburt'a gittiği belirlenen İlhan Ağbal yönetimindeki 06 BUD 226 plakalı kamyonet kontrolden çıkıp takla atarak yaklaşık 10 metre yüksekten şarampole yuvarlandı.
1 ÖLÜ, 4 YARALI
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen kazada araçta bulunan sürücü Ağbal ile aynı aileden Arife, Abdullah, Osman ve Feride Ağbal yaralandı.
Kaza sonrası ağır yaralanan Arife Ağbal olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirlenirken, kaza yapan şahısların Bayburt’un merkeze bağlı Demirkaş köyü nüfusuna kayıtlı oldukları belirtildi.