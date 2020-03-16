Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüsün yayılma riski nedeniyle namazların cami ve mescitler yerine evlerde kılınması gerektiğini söyledi.

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İtalya Başbakanı Conte: Virüs henüz zirve yapmadı

Koronavirüs nedeniyle zor günler yaşayan İtalya'da Başbakan Conte, 1809 ölüme rağmen salgının henüz zirve yapmadığını ve daha kritik bir döneme girildiğini söyledi.