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Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kontrolden çıkan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 16.03.2020 - 15:46..
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Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde, Ankara'dan Bayburt'a gittiği belirlenen İlhan Ağbal yönetimindeki 06 BUD 226 plakalı kamyonet kontrolden çıkıp takla atarak yaklaşık 10 metre yüksekten şarampole yuvarlandı.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen kazada araçta bulunan sürücü Ağbal ile aynı aileden Arife, Abdullah, Osman ve Feride Ağbal yaralandı.

Kaza sonrası ağır yaralanan Arife Ağbal olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirlenirken, kaza yapan şahısların Bayburt’un merkeze bağlı Demirkaş köyü nüfusuna kayıtlı oldukları belirtildi.

Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

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