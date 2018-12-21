Gümüşhane'de trafik kazası: 6 yaralı

Gümüşhane'den Trabzon istikametine giden Hakan Sarı idaresindeki 28 TD 360 plakalı hafif ticari araç, Torul Köprübaşı Tüneli çıkışında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE TAKLA ATTILAR
Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta sürücü Sarı ile Yusuf Kaya, Ayşe Uçar , Kürşat Ergül , Ahmet Can Yaman ve Furkan Kızılyaralandı.
Üniversite öğrencisi oldukları öğrenilen yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Torul ve Gümüşhane Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.