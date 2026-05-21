Gümüşhane’de zincirleme kaza: 4 yaralı

Gümüşhane'de Elmalı Caddesi üzerinde G.G. yönetimindeki otomobil Bayburt istikametine seyir halindeyken trafik yoğunluğu nedeniyle bekleyen Y.A. idaresindeki araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç önünde bulunan A.B.K. yönetimindeki araca, o araç da F.A. idaresindeki araca çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen zincirleme kazada aracın sürücüsü 30 yaşındaki G.G. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 44 yaşındaki F.B., diğer araçta bulunan 20 yaşındaki S.A. ve 20 yaşındaki Z.B. hafif şekilde yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.