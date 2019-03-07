Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Mezarlıklar Müdürlüğünde son derece steril ortamın olduğu gasilhanede günde 15’e varan ölünün yıkanması, kefenlenmesi ve mezara konulacak şekilde hazırlanmasını sağlayan 6 kadın gassal, '8 Mart Kadınlar Günü' dolayısıyla mesleklerinin bilinmeyen yönlerini, yaşadıkları zorlukları ve insanlardan gelen tepkilerden bahsettiler.

''İNSANLAR MESLEĞİMİZDEN ÇEKİNİYORLAR''

7 yıldır gassallık mesleğini yapan Fatma Gürel, tesadüfen bu işe başladığını söyledi. İnsanların mesleğini öğrenince çok değişik tepkiler aldığını ifade eden Gürel, “Nasıl yapıyorsunuz? Zor değil mi? Ölüleri nasıl yıkıyorsunuz? Gece uyuyabiliyor musunuz diye sorular soruluyor. İnsanlar yanarak, boğularak ölüyor. Hepsinde zorluklar yaşıyoruz ve biz de etkileniyoruz. Buna sadece iş olarak bakmıyoruz. Aradan günler geçtikten sonra atlatıyoruz o psikolojiyi. Aklımıza geliyor ama sonra gidiyor. Zaten aklımızda kalsa bu işi yapamayız” dedi.

Günde 15 ölü yıkayan kadın gassalların zorlu mesleği ViDEO



''BİZİM İŞİMİZ HEM DÜNYALIK HEM AHİRETLİK''

Gassallık mesleğine 2012 yılında başladığını söyleyen Tuğba Kutbay Akar ise, “Ben buraya daha önceden de girmek istedim gönüllü olarak. Şimdi de 7 yıldan beri severek bu mesleği yapıyorum.Mesleğimi söylediğimde bizden çekinip korkuyorlar. Sonrasında mesleği anlatmaya başlayınca merhamete geliyorlar. Sürekli ölülerle karşılaşmak insanı psikolojik olarak yıpratıyor. Bu meslek hem dünyalık hem ahiretlik iş olduğu için bizim içimiz rahat” diye konuştu.





''ALLAH RIZASI İÇİN YAPIYORUZ''

Kadın gassallar arasında en genci olan 23 yaşındaki Melike Kutbay da, yaşı genç olduğu için değişik tepkiler aldığını belirterek, “'Bu yaşta nasıl cesaret ediyorsun’ diyorlar. Bu işin amacı cesaretten ziyade Allah’ın rızası. Her işin zorluğu vardır ama bu işin biraz daha zorlukları var. En zor olan kısmı ise insanların en üzgün günleri olması ve bizim cenazeye son görevimiz olması” şeklinde konuştu.



