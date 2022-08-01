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    1 Ağustos Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 1 Ağustos Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 01.08.2022 - 11:42
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    1 Ağustos Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 1 Ağustos Pazartesi 2022 piyasalardaki son durum..

    1 Ağustos dolar ve euro ne kadar?

    Dolar 17,95 liradan, euro ise 18,3380 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 17,9480 liradan alınan dolar 17,95 liradan, 18,3360 liradan alınan euro ise 18,3380 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,92 liradan, euro ise 18,25 liradan satılmıştı.


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