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    1 depoda dev fark! Akaryakıta bu kez indirim: Litre fiyatı...

    Üst üste gelen zamların ardından akaryakıt fiyatlarında sürücüleri sevindiren bir gelişme yaşandı. Benzin grubunda bu geceden itibaren indirim pompaya yansıyacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 11:29
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 11:56
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    1 depoda dev fark! Akaryakıta bu kez indirim: Litre fiyatı...

    Araç sahiplerinin cebini yakan yakıt fiyatlarına dair sevindiren bir gelişme yaşandı.

    Döviz ve brent petroldeki hareketlilik ile peş peşe gelmeye başlayan akaryakıta ilişkin bu kez iyi haber geldi.

    30 liraya dayanan benzinin litresinde bu geceden itibaren indirim uygulanacak.

    Akabinde ise konuya dair detaylar sürücülerin gündeminde ilk sıraya yükseldi.

    Peki akaryakıtta indirim yapılacak mı, ne zaman? Benzin ve motorin zamları geri mi alınacak? Ne kadar indirim gelecek? İşte konunun detayları...

    Benzine indirim

    Bu geceden itibaren pompaya yansıyacak şekilde benzin litre fiyatında 97 kuruş indirim yapılacak.

    Beklenen indirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,45 TL’ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,55 TL'ye gerileyecek.

    Buna göre ise 1 depoda 45-70 TL arasında bir indirim söz konusu olacak.

    1 depoda dev fark! Akaryakıta bu kez indirim: Litre fiyatı... #1


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