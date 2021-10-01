1 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 28 bin 873 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 210 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 28 BİN 873

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti.

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 110 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 53 milyon 941 bin 450, 2. doz uygulanan aşı miktarı 44 milyon 758 bin 512, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 10 milyon 444 bin 738 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 109 milyon 925 bin 744.

BAKAN KOCA: TOPLUM OLARAK TEDBİRLERİ DÜZENLİ ŞEKİLDE UYGULAMADIĞIMIZ GERÇEĞİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız."