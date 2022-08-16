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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- 16.08.2022 - 10:25
- Güncelleme : 16.08.2022 - 10:53
Kahraman Türk askerleri teröre geçit vermiyor.
Yurt içinde ve sınırda terörle mücadelesini sürdüren Mehmetçik, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü VİDEO
MSB duyurdu
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."