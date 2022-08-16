Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kahraman Türk askerleri teröre geçit vermiyor.

Yurt içinde ve sınırda terörle mücadelesini sürdüren Mehmetçik, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü VİDEO











MSB duyurdu

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."