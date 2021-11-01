1 Kasım 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

1 Kasım 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 1 Kasım Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar Cuma gününü 9,59 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar Cuma günü 9,59 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, Cuma ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

1 KASIM 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar 9,5870 liradan, euro ise 11,0940 liradan haftaya başladı

İstanbul Kapalıçarşı'da 9,5850 liradan alınan dolar 9,5870 liradan, 11,0920 liradan alınan euro ise 11,0940 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 9,60 liradan, euro ise 11,13 liradan satılmıştı.