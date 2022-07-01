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    1 Temmuz Cuma güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 1 Temmuz Cuma gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 01.07.2022 - 13:59
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    1 Temmuz Cuma güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 1 Temmuz Cuma 2022 piyasalardaki son durum...

    1 Temmuz dolar ve euro ne kadar?

    Dolar 16,6970 liradan, euro ise 17,4720 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarışı'da 16,6950 liradan alınan dolar 16,6970 liradan, 17,4700 liradan alınan euro ise 17,4720 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 16,69 liradan, euro ise 17,46 liradan satılmıştı.


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