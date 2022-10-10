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    10 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Zam gelecek mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları!

    Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Araç sahipleri “Benzin ve motorine zam gelecek mi, güncel fiyatları ne?” sorularına yanıt arıyor. İşte 10 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları...
    • 10.10.2022 - 09:04
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    10 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Zam gelecek mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları!

    Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

    Üst üste gelen zamlardan sonra son olarak 6 Ekim Perşembe günü benzin litre fiyatına 75 kuruş ve motorin litre fiyatına ise 1 lira 39 kuruş zam gelmişti.

    Ardından 7 Ekim Cuma günü itibariyle motorin litre fiyatına 1 lira 53 kuruş daha zam gelmişti.

    Peki 10 Ekim Cumartesi günü akaryakıt fiyatları ne kadar? Tekrar zam gelecek mi? İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…

    10 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Zam gelecek mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları! #1

    Benzin ve motorin fiyatlarına zam gelecek mi?

    Benzin ve motorin fiyatlarında uygulanan peş peşe yapılan 3. zamdan sonra, bir üzücü haber daha geldi. 10 Ekim Pazartesi günü gecesi itibariyle motorin litre fiyatına 1 lira 39  kuruş daha zam gelecek. Ancak benzin fiyatlarında değişiklik beklenmiyor.

    İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı: 27,11 TL

    Benzin litre fiyatı: 20,63 TL

    Ankara’da güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı: 27,21 TL

    Benzin litre fiyatı: 20,76 TL

    İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı: 27,25 TL

    Benzin litre fiyatı: 20,74 TL

    10 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Zam gelecek mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları! #2


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