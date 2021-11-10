10 Kasım 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

10 Kasım 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 10 Kasım Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün günü 9,72 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün günü 9,72 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dün ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

10 KASIM 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,78 seviyelerinde işlem görüyor. Dün en düşük 9,6605 ve en yüksek 9,7358 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 9,7308'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 9,7780'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,14 değer kazanarak 11,3060'tan, sterlin/TL de yüzde 0,42 artışla 13,2430'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 94,1 seviyelerinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,1560'tan alıcı buluyor. Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası üzerinde etkili olması sebebiyle varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin, dünkü düşüşünün neredeyse tamamını telafi ederek tekrar yüzde 1,48'e çıkmasının küresel dolar talebini artırdığını belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin önemli direnç, 93,8'in destek olarak takip edileceğini söyledi.