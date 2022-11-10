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    10 Kasım'da Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını

    Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılında vatandaşlar, Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti.
    • 10.11.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 11:54
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    10 Kasım'da Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını

    Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü.

    Yurdun dört bir yanında Ata'ya saygı için saat 9'u 5 geçe hayat adeta durdu.

    Siren sesleri yerini gözyaşlarına bıraktı.

    Erken saatte sıraya girdiler

    7'den 77'ye Türkiye'nin birçok yerinden vatandaşlar, Dolmabahçe Sarayı’nda Mustafa Kemal Atatürk’ün son nefesini verdiği odayı ziyaret etmek için sabahın ilk ışıklarında sıraya girdi.

    10 Kasım da Dolmabahçe ye ziyaretçi akını #1

    Gözyaşlarına hakim olamadılar

    Burada düzenlenen törende de saygı duruşundaki vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

    DHA'nın aktarımına göre; öğrenciler Atatürk için marşlar okudu, karanfiller de Ata'nın vefat ettiği yatağına bırakıldı.

    10 Kasım'da Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını VİDEO

    10 Kasım da Dolmabahçe ye ziyaretçi akını #2

    "Bir ülke bırakıldı bize"

    Anma törenleri için Fethiye'ten geldiğini belirten Berat Tunay, "Burasının çok değişik bir atmosferi var. İnsan ister istemez duygulanıyor. Sonuçta bir ülke bırakıldı bize. Atatürk için buradayız." dedi.

    10 Kasım da Dolmabahçe ye ziyaretçi akını #3

    "Atatürk'ün boyu ile benim boyum aynı"

    Kıbrıs Gazisi Erdem Misliyok, "Her sene gelmeye çalıştım. Atatürk için bir şiir yazmıştım. Kızımın arzusuyla, Atatürk'ün dünyaya geldiği yerde okudum. Kendimi çok mutlu ve ona yakın saydım. Atatürk'ün boyu ile benim boyum aynı. Bu kadar benzerlik bile mutlu olmaya yetiyor. Gerçekten o olmasaydı hiçbir şey olmazdı." diye konuştu.

    10 Kasım da Dolmabahçe ye ziyaretçi akını #4

    "Bu vatan topraklarını geri almak için savaştık"

    Tören için İzmir'den gelen Arda Mert Abaylı, "İçimde mutluluk var, çok fazla şehit verdik. Bu vatan topraklarını geri almak için savaştık. Bu çok güzel bir duygu." dedi.

    10 Kasım da Dolmabahçe ye ziyaretçi akını #5

    "Buraya geldiğim için gurur duyuyorum"

    8 yaşındaki Hümeyra Bektaş, "Çok güzel bir yer. Buraya geldiğim için gurur duyuyorum. Çok güzel bir insan, keşke ölmeseydi." dedi.


    10 Kasım da Dolmabahçe ye ziyaretçi akını #6

    10 Kasım da Dolmabahçe ye ziyaretçi akını #7

    10 Kasım da Dolmabahçe ye ziyaretçi akını #8

    10 Kasım da Dolmabahçe ye ziyaretçi akını #9

    10 Kasım da Dolmabahçe ye ziyaretçi akını #10

    10 Kasım da Dolmabahçe ye ziyaretçi akını #11

    10 Kasım da Dolmabahçe ye ziyaretçi akını #12

    10 Kasım da Dolmabahçe ye ziyaretçi akını #13

    10 Kasım da Dolmabahçe ye ziyaretçi akını #14

    10 Kasım da Dolmabahçe ye ziyaretçi akını #15

    10 Kasım da Dolmabahçe ye ziyaretçi akını #16

    10 Kasım da Dolmabahçe ye ziyaretçi akını #17

    10 Kasım da Dolmabahçe ye ziyaretçi akını #18

    10 Kasım da Dolmabahçe ye ziyaretçi akını #19

    10 Kasım da Dolmabahçe ye ziyaretçi akını #20

    10 Kasım da Dolmabahçe ye ziyaretçi akını #21

    10 Kasım da Dolmabahçe ye ziyaretçi akını #22

    10 Kasım da Dolmabahçe ye ziyaretçi akını #23

    10 Kasım da Dolmabahçe ye ziyaretçi akını #24

    10 Kasım da Dolmabahçe ye ziyaretçi akını #25

    10 Kasım da Dolmabahçe ye ziyaretçi akını #26


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