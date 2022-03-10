Euro
16.33
0.49%
Dolar
14.73
0.56%
Altın
938.39
-0.03%
Borsa
2065
1.10%
Bitcoin
582.558
-4.11%
BTXN Coin
38.35
0.00%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Kar 1 C

    10 Mart Perşembe 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 10 Mart Perşembe gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?
    • İHA
    • 10.03.2022 - 09:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    10 Mart Perşembe 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 10 Mart Perşembe 2022 piyasalardaki son durum...

    10 MART 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?

    Dolar 14,6630 liradan, euro ise 16,2260 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 14,6610 liradan alınan dolar 14,6630 liradan, 16,2240 liradan alınan euro ise 16,2260 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 14,64 liradan, euro ise 16.16 liradan satılmıştı.

    10 Mart Perşembe 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar? #1


    İlginizi Çekebilir

    Türkiye Varlık Fonu'ndan kamu bankalarına sermaye desteği
    Ekonomi

    Türkiye Varlık Fonu'ndan kamu bankalarına sermaye desteği

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Bulgaristan'da savaş sığınakları gündemde
    Dünya

    Bulgaristan'da savaş sığınakları gündemde

    Görüş Bildir