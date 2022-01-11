11 Ocak 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

11 Ocak 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 11 Ocak Salı gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün günü 13,83 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün günü 13,83 seviyesinde tamamladı.

Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, dün ise günü yine düşüşle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

11 OCAK 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Haftaya yatay başlangıç yapan döviz kurlarında benzer hareketler bugün de devam ediyor. Dolar/TL 13,81; euro/TL ise 15,67 civarında işlem görüyor. Geçen hafta piyasalara yaklaşık Fed'in 2022'deki muhtemel faiz kararları damga vurmuştu.

Son yayımlanan Fed tutanaklarında erken bir faiz verilmesi sinyalinin alınması doların küresel olarak güçlenmesine yol açtı. Bunun yanında Omicron varyantının yayılım hızı da endişeyle takip ediliyor.