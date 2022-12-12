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    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
    • 12.12.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 12:12
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    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik'in yurt içi, sınır ve sınır ötesi bölgelerde terörle mücadelesi devam ediyor.

    Güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla 9 Ekim 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı başlatıldı.

    Saldırı hazırlığındaki teröristler tespit edildi

    3 yıl boyunca başarılı operasyonların düzenlendiği bölgeden iyi haber geldi.

    Terör örgütüne darbe vurmaya devam eden güvenlik güçleri, saldırı hazırlığında olan PKK/YPG’li teröristleri tespit etti.

    MSB duyurdu

    Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Teröristleri hayalleriyle birlikte hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü #1


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