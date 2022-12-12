Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Kahraman Mehmetçik'in yurt içi, sınır ve sınır ötesi bölgelerde terörle mücadelesi devam ediyor.

Güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla 9 Ekim 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı başlatıldı.

Saldırı hazırlığındaki teröristler tespit edildi

3 yıl boyunca başarılı operasyonların düzenlendiği bölgeden iyi haber geldi.

Terör örgütüne darbe vurmaya devam eden güvenlik güçleri, saldırı hazırlığında olan PKK/YPG’li teröristleri tespit etti.

MSB duyurdu

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristleri hayalleriyle birlikte hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."