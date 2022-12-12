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- Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü
- 12.12.2022 - 11:32
- Güncelleme : 12.12.2022 - 12:12
Kahraman Mehmetçik'in yurt içi, sınır ve sınır ötesi bölgelerde terörle mücadelesi devam ediyor.
Güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla 9 Ekim 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı başlatıldı.
Saldırı hazırlığındaki teröristler tespit edildi
3 yıl boyunca başarılı operasyonların düzenlendiği bölgeden iyi haber geldi.
Terör örgütüne darbe vurmaya devam eden güvenlik güçleri, saldırı hazırlığında olan PKK/YPG’li teröristleri tespit etti.
MSB duyurdu
Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristleri hayalleriyle birlikte hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."