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    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    Megakent'te pazartesi yoğunluğu yaşanıyor. Verilere göre trafik yoğunluğu yüzde 56'yı buldu.
    • 26.12.2022 - 08:43
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 09:05
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    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    Megakent İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu oluştu.

    Anadolu Yakası'nda yoğunluk oranı yüzde 56’ya ulaştı.

    Haftanın ilk iş gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 07.40 itibarıyla yüzde 54 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 56'lara ulaştı.

    Trafik durma noktasına geldi

    D-100 kara yolu Kadıköy ve Maltepe mevkilerinde, sabahın ilk saatlerinden itibaren araç trafiğinde büyük ölçüde yoğunluk yaşandı.

    Sürücüler yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

    İstanbul da trafik yoğunluğu #1

    İstanbul da trafik yoğunluğu #2


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