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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile yarın görüşecek

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında yarın görüşeceğini açıkladı.
    • Özel Haber
    • 28.06.2022 - 15:28
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 16:10
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile yarın görüşecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti.

    NATO Liderler Zirvesi kapsamında görüşmeler yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'deki zirveye hareketinden önce ABD Başkanı Joe Biden ile bu sabah bir telefon görüşmesi yaptığını söylemiş ve zirve kapsamında da bir araya geleceklerini belirtmişti.

    İki lider yarın bir araya geliyor

    Erdoğan'ın açıklamasının ardından Beyaz Saray'dan da bir duyuru yapıldı.

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi hakkında açıklama yaptı.

    Sullivan, görüşmenin yarın NATO Zirvesi kapsamında yapılacağını duyurdu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile yarın görüşecek #1


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