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    Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
    • 13.10.2022 - 13:44
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 14:04
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Teröristler tek tek avlanmaya devam ediyor...

    Yurt içi ve sınır bölgelerinde terör örgütüyle mücadele eden kahraman Mehmetçik, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

    Saldırı hazırlığındaki teröristler tespit edildi

    Terörü bitirmekte kararlı olan güvenlik güçleri, son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki teröristleri tespit etti.

    MSB duyurdu

    Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığının resmi hesabından açıklama yapıldı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristleri silahlarıyla beraber hendeklere gömmeye devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi."

    Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist öldürüldü #1


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