12 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları: Benzine zam gelecek mi?

Benzin fiyatlarına 13 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 10 kuruşluk zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

Dövizdeki dalgalanmalarla birlikte değişen akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

Araç sahipleri "12 Ağustos 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Motorine geçtiğimiz günlerde 1 TL'lik indirim gelmiş, ertesi gün ise 81 kuruşluk zam yansıtılmıştı.

Motorinde bu gece ise fiyat değişimi olmayacak.

Benzine zam mı geliyor?

Benzin fiyatlarına 13 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 10 kuruşluk zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.05 TL'den satılıyor.