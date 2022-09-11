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12 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İETT otobüs, metro, metrobüs saat kaça kadar ücretsiz?

12 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İETT otobüs, metro, metrobüs saat kaça kadar ücretsiz?

Yarın okulların ilk günü olması dolayısıyla milyonlarca öğrenci ve velisi, "Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 12 Eylül Pazartesi metrobüs, metro, otobüs bedava mı?" sorularının yanıtını araştırıyor.