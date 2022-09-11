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- 12 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İETT otobüs, metro, metrobüs saat kaça kadar ücretsiz?
12 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İETT otobüs, metro, metrobüs saat kaça kadar ücretsiz?
Yarın okulların ilk günü olması dolayısıyla milyonlarca öğrenci ve velisi, "Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 12 Eylül Pazartesi metrobüs, metro, otobüs bedava mı?" sorularının yanıtını araştırıyor.
- 11.09.2022 - 12:23
12 Eylül Pazartesi yani yarın okulların ilk günü...
Okula dönmeye hazırlanan öğrenci ve veliler, "12 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi" sorusuna yanıt arıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 12 Eylül'de otobüs, vapur, metro ve metrobüslerin ücretsiz olup olmayacağı hakkında duyuruda bulundu.
12 Eylül'de toplu taşıma ücretsiz mi?
Yapılan açıklamaya göre; okulların açılacağı ilk gün yani 12 Eylül'de 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.
Ayrıca servis araçlarının İSPARK'lardan ücretsiz, arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanacağı, okulların açıldığı gün Metro İstanbul ve İETT'nin 2 bin 248 ek sefer yaparak yaklaşık 500 bin ek yolcu taşıyacağı bilgisini paylaşıldı.