12 Ocak 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

12 Ocak 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 12 Ocak Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün günü 13,81 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün günü 13,81 seviyesinde tamamladı.

Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, dün ise günü yine düşüşle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

12 OCAK 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar/TL dün günü yüzde 0,2 azalışla 13,8021'den tamamlamasının ardından bugün 13,78 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 15,68'lerde seyrediyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,19 artışla 2.070,35 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,32 puan ve yüzde 1,19 değer kazanarak 2.070,35 puana yükseldi.