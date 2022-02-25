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    12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    MSB, Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik operasyonun bilançosunu paylaştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.02.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 11:01
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    12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı girişiminde bulunan teröristlere geçit vermedi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki operasyonun bilançosunu açıkladı.

    SALDIRMAYA ÇALIŞAN TERÖRİSTLERE OPERASYON

    Açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

    Bakanlık, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde devam ettiğinin altını çizdi.

    12 PKK/YPG li terörist etkisiz hale getirildi #1

    12 PKK/YPG li terörist etkisiz hale getirildi #2


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