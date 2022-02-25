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- 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik operasyonun bilançosunu paylaştı.
- AA & Ensonhaber
- 25.02.2022 - 10:55
- Güncelleme : 25.02.2022 - 11:01
Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı girişiminde bulunan teröristlere geçit vermedi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki operasyonun bilançosunu açıkladı.
SALDIRMAYA ÇALIŞAN TERÖRİSTLERE OPERASYON
Açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Bakanlık, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde devam ettiğinin altını çizdi.