Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden ‘Her Dağın Zirvesi Mehmetçik’ etiketiyle Taarruz Helikopter Filosu’nun görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, sosyal medya üzerinden ‘Her Dağın Zirvesi Mehmetçik’ etiketiyle bir video paylaşımı yapıldı.

Kahraman Taarruz Helikopter Filosu’nun yer aldığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Taarruz Helikopter Filosu, her zaman hainlerin üzerinde"

"Taarruz Helikopter Filosu olarak Kahraman Mehmetçiğimize en ufak zarar gelmesin diye her şartta, her koşulda, zor zamanlarda, mermilerin arasında pençelerimiz her zaman hainlerin üzerindedir!"

MSB’den ‘Her Dağın Zirvesi Mehmetçik’ paylaşımı VİDEO