124 eski CHP'li vekil bildiri yayınladı

Darbe imalı 104 emekli amiralin bildirisine CHP'li eski vekillerden destek geldi.

'Montrö bildirisi' başlığı altında darbe iması yapan 104 emekli amiral hakkında gözaltı kararının çıktığı gün, CHP'li eski 124 vekil bildiri yayınladı.

"Cumhuriyetimizin temel nitelikleri tartışılamaz! Kanal İstanbul yapılamaz! Montrö tartışmaya açılamaz!" diyen eskil vekiller, bildiride şu sözlerin altına imzalarını attı:

"Önce 126 eski büyükelçi Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Ardından 103 emekli amiral görüşlerini bildirdi. Kişi grup ya da kurumların ülke çıkarları söz konusu olduğunda, görüş açıklamalarından daha doğal ne olabilir? Bu hem haktır hem de yurttaşlık görevidir. İstanbul Sözleşmesi'nin Anayasa'ya aykırı biçimde Cumhurbaşkanı tarafından feshedilmesinin verdiği cesaretle hızlandırılan, Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi tartışmalarının geldiği nokta, bu açıklamaları zorunlu kıldı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik çeşitli emeller taşıyan devletlerin çıkarına hizmet edecek olan Kanal İstanbul’da ısrar edilmesini, Atatürk Türkiye'sinin Lozan Antlaşması'ndan sonra en büyük diplomasi başarısı olan, İstanbul-Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi üzerindeki mutlak egemenliğimizi sağlayan, Montrö Sözleşmesi'nin tartışılmaya açılmasını, öneminin azaltılmasını biz de doğru bulmuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve ilkelerini, Anayasa'nın değiştirilemez maddelerini sahiplenmek, ülkemizin geleceğini ilgilendiren konularda kamuoyunu bilgilendirmek, temel bir anayasal haktır. Anayasal hakların güvencesi olması gerekenlerin, toplumu susturmaya, sindirmeye, korkutmaya çalışmaları kabul edilemez.





"BU GİRİŞİMLERİ KINIYORUZ"

Çoğulcu demokrasinin gereği olarak en doğal yurttaşlık hakkını kullanıp, Kanal İstanbul ve Montrö konusundaki görüşlerini kamuoyuyla paylaşan kişi ve gruplara yönelik tehdit, suçlama, saldırı korkutma, sindirme ve soruşturma gibi girişimler, yurttaşlık haklarını ipotek altına almaktır. Bu yaklaşımı ve bu girişimleri kınıyor, hala bir hukuk devleti olduğumuzu hatırlatıyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ilkeleri ve temel felsefesi ve kurumları vicdansız darbelerle yıkılmaya çalışılırken, düşünce açıklama hak ve özgürlüğünü kullanan kişilerin darbecilikle suçlanmasını, baskı altına alınmasını esefle karşıladığımızı kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla."





Yayınlanan bildiriye imza atan 124 eski CHP'li vekilin isimleri;

Ali Arabacı / Bursa A. - İhsan Köktürk / Zonguldak - A.Kemal Kumkumoğlu / İstanbul - Ali Rıza Öztürk /Mersin - Abdülkadir Ateş / Gaziantep - Abdülrezzak Erten / İzmir - Ahmet Güryüz Ketenci / İstanbul - Ahmet Küçük / Çanakkale - Ali Sarıbas / Çanakkale - Ahmet Toptaş / Afyon - Ali Ahmet Ertürk / Edirne - Ali Aslan / Muğla - Ali Haydar Erdoğan / İstanbul - Ali Ilıksoy / - Alaaddin Yüksel / İzmir - Ali Oksal / Mersin - Ali Özcan / İstanbul - Ali Özgündüz / İstanbul - Ali Rıza Bodur / İzmir - Ali Rıza Ertemur / Denizli - Altan Tuna / Çanakkale - Atilla Kart / Konya - Ahmet Tan / İstanbul - Barış Can / Sinop - Bekir Yurdagül / Kocaeli - Binnaz Toprak / İstanbul - Bülent Baratalı / İzmir - Canan Arıtman / İzmir - Cevdet Selvi / Eskişehir / Kocaeli - Celal Topkan / Adıyaman - Cumhur Yaka / Muğla - Çetin Soysal / İstanbul - Dilek Akagün / Uşak - Durdu Özpolat / Kahramanmaraş - Enis Tütüncü / Tekirdağ - Erdal Aksünger / İzmir - Erdal Karademir / İzmir - Ergün Aydoğan / Balıkesir - Esfender Korkmaz / İstanbul - Fahrettin Üstün / Muğla - Feramuz Şahin / Tokat - Fikri Sağlar / Mersin - Gani Aşık / Kayseri - Gökhan Durgun / Hatay - Güldal Mumcu / İzmir - Güldal Okuducu / İstanbul - Gürkut Acar / Antalya - Hakkı Ülkü / İzmir - Halil Ünlütepe / Afyon - Hasan Ören / Manisa - Hasan Akyol / Bartın - Haşim Oral / Denizli - Hulusi Güven / Adana - Hüsnü Bozkurt / Konya - Hasan Gemici / Zonguldak - İbrahim Özdiş /Adana - İsa Gök / Mersin - İsmail Değerli / Ankara - İsmail Özay / Çanakkale - İzzet Çetin / Kocaeli/Ankara - Kemal Anadol / İzmir - Kemal Ekinci / Bursa - Kenan Sağ / Adana - Kenan Sözzer / Tokat - Mehmet Boztaş / Aydın - Mehmet Hilal Kaplan / Kocaeli - Mehmet Kesimoğlu / Kırklareli - Metin Arifağaoğlu / Artvin - Mehmet Tüm / Balıkesir - Müslüm Sarı / İstanbul - Mustafa Kul / Erzincan - Mustafa Özyurt / Bursa - Mustafa Özyürek / İstanbul - Nadir Saraç / Zonguldak - Mustafa Yıldız / Erzincan - Necati Yılmaz / Ankara - Necla Arat / İstanbul - Nevin Gaye Erbatur / Adana - Nur Serter / İstanbul - Oğuz Oyan / İzmir - Orhan Düzgün / Tokat - Orhan Diren / Tokat - Orhan Eraslan / Niğde - Orhan Sur / Balıkesir - Osman Korutürk / İstanbul - Ömer Çiftçi / Ankara - Rahmi Aşkın Tureli / İzmir - Rasim Çakır / Edirne - Rıdvan Budak / İstanbul - Rüştü Kurt / Giresun - Rıza Yılmaz / Ankara - Sacit Yıldız / İstanbul - Salih Gün / Kocaeli - Sedat Uzunbay / İzmir - Selahattin Karaahmetoğlu / Giresun - Selçuk Ayhan / İzmir - Selahattin Öcal / Ankara - Semih Eryıldız / Ankara - Sena Kaleli / Bursa - Süleyman Çelebi / istanbul - Süleyman Genç / İzmir - Şahin Mengü/ Manisa - Şevket Arz / Trabzon - Şevki Kulkuloğlu / Kayseri - Şinasi Öktem / İstanbul - Şükrü Babacan / Kırklareli - Şükrü Sina Gürel / İstanbul - Tayfun İçli / Eskişehir - Tolga Çandar / Muğla - Tuncay Ercenk / Antalya - Turgay Develi / Adana - Turgut Dibek / Kırklareli - Türkan Miçoğulları / İzmir - Uluç Gürkan / Ankara - Vedat Yücesan / Eskişehir - Vezir Akdemir / İzmir - Yaşar Ağyüz / Gaziantep - Yılmaz Kaya / İzmir - Yüksel Çorbacıoğlu / Artvin - Ziya Yergök / Adana - Mustafa Gazalcı / Denizli - Erol Çevikçe- Doğan Öztunç