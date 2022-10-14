Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada Elbistanlı 30 yaşındaki Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit oldu.

Yurt içinde ve dışında, terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Kahraman askerlerimiz, hain teröristlere nefes dahi aldırmazken hainler bir bir etkisiz hale getiriliyor.

Mehmetçiklerimiz hainlere darbe üstüne darbe indirirken, Van'dan üzücü bir haber geldi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak; Çatak ilçesi Büyükağaç mahallesi Övecek kırsalında başlatılan Ş.J.Hv.Tek.Asb.Kd.Çvş. Cem Akdoğan operasyonu çerçevesinde Karataş Çukurları mevkiinde teröristlerle sıcak temas sağlandı.

Bir askerimiz şehit oldu

Çıkan çatışmada Elbistanlı uzman çavuş Kürşat Sert şehit olurken 2 asker de yaralandı.

Acı haberi memleketine ulaştı

Şehit Sert'in acı haberi, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine çabuk ulaştı.

İlçe merkezinde oturan aileye, oğullarının şehit haberi Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Recep Üncü, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz ve görevliler tarafından verildi.

Şehidin evine Türk bayrakları asıldı

Acı haberi alan aile fertleri gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu yere Türk bayrakları asıldı.

4 yıl önce TSK bünyesine katılan şehit Kürşat Sert'in bekar olduğu öğrenildi.