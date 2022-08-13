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    13 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları: Benzinde beklenen zam geldi mi?

    Benzin fiyatlarına 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece 1 lira 10 kuruş zam yapıldı.
    • 13.08.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 09:45
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    13 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları: Benzinde beklenen zam geldi mi?

    Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

    Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

    Dövizdeki dalgalanmalarla birlikte değişen akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

    Araç sahipleri "13 Ağustos 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt aramaya başladı.

    Benzine ne kadar zam geldi?

    Son zamanlarda petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt zammı haberi yeniden gündem oldu.

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; benzin fiyatlarına 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece 1 lira 10 kuruş zam yapıldı.

    İstanbul Anadolu yakasında benzinin litre fiyatı 20,04 TL'den 21,14 TL'ye, Ankara'da 20,15 TL'den 21,25 TL'ye ve İzmir'de 20,16 TL'den 21,26 TL'ye yükseldi.

    13 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları: Benzinde beklenen zam geldi mi? #1


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