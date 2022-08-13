Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

4 Genel Müdürün görevden alınıp 7 Genel Müdürlüğe atama yapılan atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni kararlar yayınlandı.

Adalet Bakanlığı'nda atamalar ve görevden almalara ilişkin kararname de Resmi Gazete'de yer aldı.

Yayınlanan kararda 7 Genel Müdürlüğe atama yapılırken, 4 Genel Müdür görevden alındı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü görevden alındı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç görevden alındı, yerine Enis Yavuz Yıldırım atandı.

Adalet Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğü'ne Turan Kuloğlu atandı.

Diğer atamalar da Resmi Gazete'de yer aldı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na İbrahim Çetin atanırken, Adli Destekler ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Meral Gökkaya getirildi.

Bilgi İşlem Genel Müdürü Ali Erdem görevden alındı, yerine Servet Gül atandı. Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin'in yerine Tahir Hırslı, İcra İşleri Daire Başkanı Alim Polat'ın yerine ise Yusuf Arapoğlu atandı.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine Merve Sefa Kavakcı ve Serdar Kılıç atandı.

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