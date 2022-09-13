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    13 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

    Araç sahipleri "13 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...
    • 13.09.2022 - 09:12
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    13 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

    Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

    Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

    Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt fiyatları gündemden düşmüyor.

    Araç sahipleri "13 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor.

    13 Eylül 2022 tarihinde benzin-motorin grubunda zam ya da indirime yönelik bir haber bulunmuyor.

    İSTANBUL

    Benzin: 19,23 TL.

    Motorin: 24,86 TL.

    LPG: 10,62 – 11,07 TL.

    ANKARA

    Benzin: 19,34 TL.

    Motorin: 24,97 TL.

    LPG: 10,94 TL.

    İZMİR

    Benzin: 19,34 TL.

    Motorin: 24,99 TL.

    LPG: 10,74 TL.

    13 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu? #1


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