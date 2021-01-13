Euro
9.0135
-0.99%
Dolar
7.4104
-0.59%
Altın
442.25
-0.62%
Borsa
1.559
0.63%
Bitcoin
256.898
-3.06%
EXEN Coin
11.51
-0.69%
6ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 6 C

    13 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 9 bin 554 yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.01.2021 - 20:27
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 20:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    13 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı tarafından, günün güncel verileri paylaşıldı.

    Bugünkü tabloya göre, yapılan testler sonucu 9 bin 554 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

    Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 9 bin 463 oldu.

    173 CAN KAYBI

    Tedavi altındaki 173 kişi de virüse yenik düştü.

    13 Ocak Türkiye de koronavirüs tablosu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir