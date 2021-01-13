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13 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 9 bin 554 yeni vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 13.01.2021 - 20:27
- Güncelleme : 13.01.2021 - 20:37
Sağlık Bakanlığı tarafından, günün güncel verileri paylaşıldı.
Bugünkü tabloya göre, yapılan testler sonucu 9 bin 554 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.
Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 9 bin 463 oldu.
173 CAN KAYBI
Tedavi altındaki 173 kişi de virüse yenik düştü.