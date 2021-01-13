13 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 9 bin 554 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından, günün güncel verileri paylaşıldı.

Bugünkü tabloya göre, yapılan testler sonucu 9 bin 554 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 9 bin 463 oldu.

173 CAN KAYBI

Tedavi altındaki 173 kişi de virüse yenik düştü.