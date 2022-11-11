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- Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 2 2 PKK/YPG’li teröristin güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- 11.11.2022 - 09:49
- Güncelleme : 11.11.2022 - 09:54
Kahraman Mehmetçik, sınır ötesindeki tüm operasyonlarda PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.
Terör örgütüne darbe vurmaya devam eden güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
2 terörist leş edildi
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan teröristler karşılığını aldı.
Çatışmaya giren Mehmetçik, 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
MSB duyurdu
Konuya ilişkin olarak açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."