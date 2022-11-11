Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 2 2 PKK/YPG’li teröristin güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kahraman Mehmetçik, sınır ötesindeki tüm operasyonlarda PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

Terör örgütüne darbe vurmaya devam eden güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

2 terörist leş edildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan teröristler karşılığını aldı.

Çatışmaya giren Mehmetçik, 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB duyurdu

Konuya ilişkin olarak açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."