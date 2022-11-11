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    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 2 2 PKK/YPG’li teröristin güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • 11.11.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 09:54
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    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, sınır ötesindeki tüm operasyonlarda PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

    Terör örgütüne darbe vurmaya devam eden güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

    2 terörist leş edildi

    Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan teröristler karşılığını aldı.

    Çatışmaya giren Mehmetçik, 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

    MSB duyurdu

    Konuya ilişkin olarak açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1


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