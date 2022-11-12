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    Motorine indirim bekleniyor

    Yıl içerisinde defalarca zam uygulamasına gidilen motorine, önümüdeki salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1.56 TL indirim geleceği iddia ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 11:58
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    Motorine indirim bekleniyor

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, akaryakıt sektörünü de vurdu...

    Savaşın bir etkisi olarak görülen akaryakıt fiyatındaki dalgalanmalar, her geçen gün yeni bir gündem oluşturuyor.

    Motorine, bir yıl içerisinde defalarca zam gelirken, sürücüler isyan bayraklarını çekmiş durumda.

    Brent petrol 96 dolar civarında seyrederken, sürücülerin bir nebze de olsa içini rahatlatacak bir haber geldi.

    1.56 TL indirim

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 15.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 1.56 TL'lik bir indirim geliyor.

    Güncel fiyatlar

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.33 TL'den satılırken, benzin ise ortalama 22.68 TL'ye satılıyor.

    Motorine indirim bekleniyor #1


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