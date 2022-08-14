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    14 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları: Motorine zam gelecek mi?

    Benzine yapılan zammın ardından bir zam haberi de motorine geldi. Peki, motorine zam gelecek mi, yeni zamla birlikte motorin fiyatları ne olacak? İşte detaylar...
    • 14.08.2022 - 10:27
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    14 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları: Motorine zam gelecek mi?

    Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

    Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

    Dövizdeki dalgalanmalarla birlikte değişen akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

    Araç sahipleri "14 Ağustos 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt aramaya başladı.

    Son zamanlarda petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt zammı haberi yeniden gündem oldu.

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; benzin fiyatlarına 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece 1 lira 10 kuruş zam yapılmıştı.

    İstanbul Anadolu yakasında benzinin litre fiyatı 20,04 TL'den 21,14 TL'ye, Ankara'da 20,15 TL'den 21,25 TL'ye ve İzmir'de 20,16 TL'den 21,26 TL'ye yükselmişti.

    Motorine zam gelecek mi?

    Benzine yapılan zammın ardından bir zam haberi de motorine geldi.

    Motorine peş peşe yapılan 1,15 ve 1,00 liralık indirimin ardından önceki gün 81 kuruşluk zam gelmişti.

    Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre salı gününden geçerli 1 lira 26 kuruşluk bir zammın daha geleceği ifade edildi.

    Zammın ardından fiyatlar ne olacak?

    Pazartesi gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,44 TL’ye, 24,55 TL’ye ve İzmir'de 24,57 TL’ye yükselecek.

    Dün geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 21,15 TL'ye, Ankara'da 21,28 TL'ye, İzmir'de 21,27 TL'ye yükseldi.

    14 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları: Motorine zam gelecek mi? #1


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