14 Aralık 2022 nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

14 Aralık 2022 nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Gün içinde hangi bölgelerde depremler olduğu sorgulanıyor. Bugün Hakkari ve Akdeniz bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi. Peki 14 Aralık günü deprem mi oldu?

Bugün yani 14 Aralık 2022 Çarşamba gününde ülke genelinde pek çok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sorguluyor. Özellikle farklı bölgelerde sallantılar hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorgulamaya başladı. Peki 14 Aralık'ta nerede deprem oldu?

14 Aralık 2022 nerede deprem oldu?

Gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 13 Aralık'ta belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Bugün gün içinde Çanakkale ve Kahramanmaraş bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

Çanakkale 4.7 ile ve Kahramanmaraş 3.4 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 14 Aralık 2022 deprem verileri:





14 Aralık 2022 AFAD deprem verileri: