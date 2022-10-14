14 Ekim 2022 Motorine zam geldi mi, ne zaman gelecek? Araç sahiplerini üzen haber!

Dünki motorin indiriminden sonra araç sahiplerini üzen haber geldi. Motorine zam mı geldi, ne zaman gelecek? 14 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Üst üste gelen zamlardan sonra, 6 Ekim Perşembe günü benzin litre fiyatına 75 kuruş ve motorin litre fiyatına ise 1 lira 39 kuruş zam gelmişti.

Ardından 7 Ekim Cuma günü itibariyle motorin litre fiyatına 1 lira 53 kuruş daha zam gelmişti.

11 Ekim Salı günü itibariyle geçerli olacak şekilde motorin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş daha zam gelmişti. Son olarak dün motorin litre fiyatına 2 lira 15 kuruş indirim gelmişti.

Motorin fiyatına uygulanan indirimden sonra vatandaşları üzen haber geldi. Peki motorine uygulanan indirimden zam geldi mi? Ne zaman gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…

Motorine zam mı gelecek?

Dün itibariyle motorin litre fiyatına 2 lira 15 kuruş indirim gelmişti. Araç sahiplerinin sevinci kısa sürdü. Sektörden alınan bilgiye göre motorin litre fiyatına 99 kuruş zam geleceği söyleniyor. Uygulanacak zamdan sonra motorin litre fiyatı 27,34 TL olacak.

İstanbul 14 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 26,40 TL

Benzin litre fiyatı 20,60 TL

Ankara 14 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 26,52 TL

Benzin litre fiyatı 20,74 TL

İzmir 14 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 26,55 TL

Benzin litre fiyatı 20,72 TL