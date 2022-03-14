14 Mart Pazartesi 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

14 Mart Pazartesi 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 14 Mart Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 14 Mart Pazartesi 2022 piyasalardaki son durum...

14 MART 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Döviz kurları yeni haftaya sakin bir başlangıç yaparken dolar/TL, 14,88'den, euro/TL ise 16,25'ten işlem görüyor. Dünya borsalarının çoğu, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların şiddetlenmesine rağmen görüşmelerde ilerleme sağlanabileceği beklentileriyle yükselirken, petrol fiyatları geriledi.