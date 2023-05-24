14 Mayıs oylarının geçerli olduğu iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi

14 Mayıs'ta sandıktan beklemedikleri şekilde ağır bir yenilgi alan muhalefet cephesi 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesi algı çalışmalarına hız verdi.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada 14 Mayıs'ta kullanılan oyların hala geçerli olduğu iddiasının asılsız olduğu belirtildi.
Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda 28 Mayıs günü tekrar sandığa gitmenin ve oy kullanmanın gerekli olduğunu hatırlatıldı.
"Sandığa gitmenize engel olmaya çalışanlara itibar etmeyiniz"
"Sandığa gitmenize engel olmaya çalışanlara itibar etmeyiniz" sözleriyle üretilen dezenformasyon içeren haberlere itibar edilmemesi gerektiği dile getirildi.
Paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
'14 Mayıs seçimlerinde verilen oy hala geçerli. Kararını değiştirmeyenler sandığa gitmemeli' iddiası doğru değildir. 28 Mayıs'ta sandığa giderek yeniden oy kullanmanız gerekmektedir. Sandığa gitmenize engel olmaya çalışanlara itibar etmeyiniz.