14 Mayıs oylarının geçerli olduğu iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi Sosyal medyada yayılan, "14 Mayıs seçimlerinde verilen oy hala geçerli. Kararını değiştirmeyenler sandığa gitmemeli" iddialarına yönelik İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı.

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14 Mayıs'ta sandıktan beklemedikleri şekilde ağır bir yenilgi alan muhalefet cephesi 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesi algı çalışmalarına hız verdi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada 14 Mayıs'ta kullanılan oyların hala geçerli olduğu iddiasının asılsız olduğu belirtildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda 28 Mayıs günü tekrar sandığa gitmenin ve oy kullanmanın gerekli olduğunu hatırlatıldı.

"Sandığa gitmenize engel olmaya çalışanlara itibar etmeyiniz"

"Sandığa gitmenize engel olmaya çalışanlara itibar etmeyiniz" sözleriyle üretilen dezenformasyon içeren haberlere itibar edilmemesi gerektiği dile getirildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verdi: